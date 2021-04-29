«Воспитывать на примерах героизма». Важность «Диктанта Победы» оценили в Мособлдуме

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил одну из площадок для «Диктанта Победы». Он приехал в музей Черноголовки, где акция состоялась впервые. По его словам, здесь выполнили все меры безопасности, а само место еще раз напомнило молодежи о мужестве и героизме.

Военно-технический музей в Черноголовке и комплекс «Зоя» в Рузе стали центральными площадками для «Диктанта Победы» в Подмосковье.

При этом в музее Черноголовки акция прошла впервые. В этом месте хранят и реставрируют образцы гражданской и военной техники. Вместе с тем музей стал просветительским центром — при нем организовали поисковые отряды.

Проведение „Диктанта Победы“ в этом музее поможет воспитывать молодежь на примерах мужества и героизма нашего народа Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что для участников создали все необходимые условия, в том числе выполнили меры ковид-безопасности.

Сегодня в Московской области «Диктант Победы» написали более чем на 400 площадках, которые способны были вместить около 30 тысяч человек.