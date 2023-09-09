Подмосковье 09 сентября 2023, 18:15 «Важное событие для всего Подмосковья». Лариса Лазутина проголосовала на губернаторских выборах в Одинцове Депутат Мособлдумы Лазутина присоединилась к выборам губернатора Телеканал «360»

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Именитая спортсменка, депутат Мособлдумы Лариса Лазутина приняла участие в выборах губернатора Подмосковья. Многократная чемпионка мира по лыжному спорту проголосовала на избирательном участке в Одинцовском филиале МГИМО.

«Это очень важное событие для всего Подмосковья. Каждый житель должен проявить свою позицию, прийти и проголосовать, все условия для этого созданы. <…> Я надеюсь, что наше Подмосковье проголосует правильно и сделает выбор за будущее нашего региона», — отметила Лазутина.

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Муниципальные и губернаторские выборы в Подмосковье проходят с 8 по 10 сентября. Также в регионе применили формат дистанционного электронного голосования для удобства избирателей.