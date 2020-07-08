«Важно содержать все дворы в чистоте». Бригады для покоса травы увеличили в Подмосковье
Стричь начинают в апреле, а длится сезон до октября. В среднем за этот период землю приводят в порядок около 14 раз, отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
Мы стараемся оперативно реагировать на все жалобы жителей, которые поступают к нам в ЦУР, „Добродел“ или через социальные сетиМихаил Хайкин.
Он уточнил, что бригады расширили с 800 до 1295 человек. Также к работам привлекли юридические лица. Регулярно выполняют и выездные проверки в проблемных округах.
По словам министра, самое значительное увеличение бригад — в Красногорске, Балашихе, Одинцове, Чехове и Воскресенске. Такая мера позволила снизить число жалоб и просьб жителей.
Важно не только благоустроить общественные территории и дворы, но и содержать каждый в чистоте и порядке. Покос травы — важная часть внешнего вида любого пространстваМихаил Хайкин.
Михаил Хайкин добавил, что в летнее время это одна из наиболее распространенных жалоб жителей. Кроме того, важнейшая часть благоустройства — опиловка, удаление аварийных деревьев или кустарников.
Рубят сухие деревья и те, которые с наклоном менее 60 градусов. За май и июнь в Подмосковье их убрали 15 664 раза. Ежедневно для опиловки задействовано более 350 человек и 110 автовышек.
Хайкин подчеркнул, что, несмотря на пандемию, в Подмосковье преобразятся 46 общественных пространств до конца этого года.