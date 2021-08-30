Подмосковные проекты победили во всероссийском конкурсе малых городов. Они получат дополнительные средства на благоустройство. Губернатор Андрей Воробьев призвал советоваться с жителями при работе в этих городах.

«Я хочу, с одной стороны, поздравить победителей, а с другой стороны — обратить внимание на добросовестное качество реализации всех программ», — сказал Андрей Воробьев на заседании с областным правительством.

Итоги всероссийского конкурса малых городов Минстрой уже в пятый раз подвел на минувшей неделе. Дополнительные средства для благоустройства получат Серпухов, Кашира, Клин, Электрогорск, Пущино и Верея.

Губернатор обратил внимание, что местные жители должны быть проинформированы о планах благоустройства. Они должны понимать, что именно и каким образом изменится в рамках этих проектов. С ними нужно советоваться, прислушиваться к их мнению.

«Напомню, что до конца этого года должны быть благоустроены еще 11 территорий, которые стали победителями в прошлом году и на которые мы тоже получили президентский грант. Важно завершить все работы до наступления холодов», — добавил Воробьев.

Победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях объявили 26 августа в Нижнем Новгороде. Подмосковье стало одним из лидеров по количеству побед: из 13 проектов, которые Московская область подала на участие в конкурсе, победили шесть.

Серпухов и Кашира выиграли в номинации «Исторические поселения», а Клин, Электрогорск, Пущино и Верея — в номинации «Малый город».