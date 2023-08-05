Подмосковье 05 августа 2023, 21:08 «Важно понимать проблемы». Представители МинЖКХ Подмосковья отработали замечания жителей трех округов региона МинЖКХ Подмосковья взял под контроль обращения жителей трех округов региона Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и замглавы ведомства Дмитрий Евсеев провели серию встреч с жителям Химок, Раменского и Сергиево-Посадского округа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Представители МинЖКХ совместно с руководителями муниципалитетов разобрали жалобы граждан на состояние многоквартирных домов и перебои в подаче водоснабжения.

Жители деревни Селиваново городского округа Сергиев-Посад обратили внимание министра ЖКХ региона и главы муниципалитета Дмитрия Акулова на регулярное отключение воды в населенном пункте. Антон Велиховский разъяснил сельчанам причины неудобств и рассказал о выполненных работах по улучшению качества подачи ресурсов.

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«В настоящий момент все проблемы с водоснабжением здесь устранены. Проговорили ряд решений, которые необходимо предпринять, чтобы такие ситуации не возникали в будущем. Такие встречи на территориях проводятся регулярно, нам важно понимать какие конкретно проблемы есть на земле и получать от жителей обратную связь», — отметил министр.

Также он взял в работу требования жителей провести к местному водозаборному сооружению дополнительный источник электроснабжения, заключению договора с региональным оператором по вывозу мусора и организации ремонта дорог в деревне.

На встрече в Химках глава регионального МинЖКХ совместно с главой округа Дмитрием Волошиным и временно исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Александром Шаповаловым обсудил с горожанами состояние МКД. По словам жителей, работы в доме № 10 по улице Суворова 1949 года постройки в последний раз проводили более 50 лет назад. По этому вопросу министр принял решение признать жилье аварийным.

«Работы по капитальному ремонту дома проводить экономически нецелесообразно. Люди будут переселены в новое жилье в 2024–2025 годах» Антон Велиховский Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области

По словам главы муниципалитета Дмитрия Волошина, тема расселения жителей из ветхих домов является одной из приоритетных в местной администрации. При поддержке главы региона в ближайшие несколько лет новые квартиры получат более четырех тысяч химчан.

Также Антон Велиховский встретился с жителями дома № 4 по улице Пожарского. Он проинформировал граждан, что капитальный ремонт МКД начнется 11 августа и продлится до конца ноября. Все этапы работ проконтролирует подведомственная МинЖКХ организация «УТНКР».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Заместитель министра ЖКХ Подмосковья Дмитрий Евсеев побеседовал с инициативной группой жителей дома № 26 по улице Гурьева в Раменском. Ранее ответственный за ремонт кровли подрядчик нарушил обязательства по акту, специалисты ФКР инициировали расторжение договора и поиск новой группы рабочих.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

«На текущий момент определена новая подрядная организация. На объект уже начали завозить строительные материалы, а рабочие приступили к подготовительным работам», — подчеркнул Евсеев.

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