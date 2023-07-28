Подмосковье 28 июля 2023, 19:02 «Важно оказывать ребятам поддержку». Ирина Каклюгина — об отдыхе детей участников СВО в подмосковном лагере Министерство социального развития Московской области

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетили в Наро-Фоминске оздоровительный комплекс «Литвиново». В лагере отдыхают дети участников СВО, сообщили в министерстве социального развития региона.

«В этом году мы выделили три тысячи путевок для ребят от семи до 14 лет. На тематических двухнедельных сменах дети знакомятся с культурой и особенностями регионов России, городами Подмосковья и достижениями нашей страны», — сообщила Каклюгина.

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В «Литвиново» есть три футбольных поля, два бассейна, несколько волейбольных и баскетбольных площадок, боулинг, бильярд, аэрохоккей и столы для пинг-понга. Также дети занимаются танцами, рукоделием, актерским искусством и пением. На смене отдыхают 500 ребят.

«Для нас важно оказывать ребятам моральную поддержку, поэтому за каждым отрядом закреплен психолог, который помогает детям в непростой для них период», — добавила вице-губернатор.

Каклюгина и Цивилева осмотрели жилые корпуса и спортивные объекты.

«Каждый из нас с большим уважением и вниманием относится к ветеранам СВО. Они должны получать всю необходимую помощь и поддержку, в том числе оперативно решать вопросы отдыха детей», — заявила Цивилева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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