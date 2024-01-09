Подмосковье 09 января 2024, 22:36 «Важно не допустить аварий». Воробьев попросил жителей Климовска быть дома во время подачи отопления Воробьев попросил жителей Климовска быть дома во время подачи отопления

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Жителям Климовска, в чьи квартиры возвращается отопление, важно находиться в этот момент дома, заявил в Telegram-канале губернатор области Андрей Воробьев. Таким образом удастся предотвратить новые аварии.

Воробьев отметил, что восстановление теплоснабжения связано с большим количеством нюансов, которые требуют внимания как со стороны специалистов, так и со стороны жильцов. Губернатор отметил, что время подачи отопления специально оговаривается заранее, чтобы жители были готовы.

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«Важно не допустить новых локальных аварий, чтобы не тормозить основной процесс», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона привел в качестве примера дом в Климовске, который он посетил лично. В одной из квартир из-за подачи воды лопнул полотенцесушитель, из-за чего затопило весь подъезд.

Ранее губернатор заявил, что в ночь с 8 на 9 января в Климовске произошло пять новых аварий, связанных с разрывом на внешних сетях. Несмотря на сопутствующие трудности, отопление удалось вернуть в большинство домов микрорайона, а полностью работы завершат к завтрашнему утру.