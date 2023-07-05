Подмосковье 05 июля 2023, 21:45 «Важно находить общий язык с людьми». Андрей Воробьев поговорил с жителями о развитии Можайска Андрей Воробьев обсудил развитие Можайска с общественниками округа Автор фото - Сергей Хакимов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Можайск с рабочим визитом. Там он встретился с руководителями местных территориальных управлений, членами общественных организаций, спортсменами, ветеранами и депутатами, также главу региона поприветствовал участник СВО. Общественники рассказали о переменах, которые происходят в округе.

По словам губернатора Подмосковья, власти стараются находить общий язык с жителями каждого города. Преобразования происходят, когда людям важно, чтобы в округе построили новую школу и детскую площадку, а также благоустроили аллею и комплекс, который сдадут в Можайске до конца года.

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«Я благодарен всем нашим активным, неравнодушным жителям за постоянную поддержку. Наши разговоры всегда по существу, ведь важно понимать, что мы вместе должны делать дальше», — отметил Андрей Воробьев.

Школы, детские сады и больницы

На территории округа специалисты активно строят и ремонтируют социальные учреждения. В 2021 году в селе Тропарево открыли школу на 275 мест, а в прошлом году новое учебное заведение для 550 детей на улице Александра Триполитова приняло первых учеников.

К началу нового учебного года строители завершат работы по капитальному ремонту в школах № 1 и № 2, также в планах — обновить СОШ «Перспектива» в поселке Колечево.

По словам депутата Елены Прокутиной, на встречу с губернатором пришли люди, которые любят Можайск, и каждый в своей сфере старается на благо общего дела.

«Мы благодарны за такой прекрасный парк „Ривьера“, где люди отдыхают, занимаются спортом, где на площадках проводят время наши дети. За последние пять лет у нас появилась ни одна такая точка. Построены две новые школы с нуля, физкультурно-оздоровительный комплекс, который, мне кажется, на всю Россию будет греметь, проводится капремонт СОШ и детсадов», — поделилась общественница.

В поселке Уваровка открыли ФОК с бассейном в 2019 году. В декабре сдадут в эксплуатацию здание для спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо.

Одним из долгожданных событий для жителей округа в 2022 году стало открытие первого в городе кабинета МРТ в Можайской центральной больнице. В этом году специалисты планируют обновить поликлинику в Можайске по региональному проекту «Поликлиника: Перезагрузка».

Автор фото - Сергей Хакимов

Ремонт и строительство котельных

Также в 2019 году в муниципалитете реализовали инвестиционный проект по модернизации 38 котельных и строительству двух объектов в поселках Химик и Бородинское поле. В прошлом году в Можайске приступили к работам по капремонту котельной МПК, обеспечивающей водоснабжением и отоплением более 7,5 тысячи жителей города. Окончание мероприятий запланировали на август.

«Я живу очень далеко от Можайска. Наши котельные топились мазутом, его возили из Копотни. И наконец-то мы дождались газовых. Когда-то очень сопротивлялись, не верили и не ожидали, что, действительно, так быстро их могут поменять. А теперь за три года — ни одной жалобы, люди довольны. И куда бы мы сегодня не приехали, у нас, наверное, нигде нет проблем с отоплением», — рассказала председатель совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева.

Глава местной общественной палаты Ольга Богомолова поблагодарила губернатора за помощь в обустройстве котельной в Никольском соборе. Также жители ждут завершение реконструкции исторического объекта.

«Чистая вода»

В прошлом году по программе «Чистая вода» в Можайске модернизировали два водозаборных узла в селах Борисово и Тропарево. До 2026 года в округе планируют провести капитальный ремонт 10 участков сетей водоснабжения в деревнях Большие Парфенки, Павлищево, Клементьево, Карьероуправление, Марфин Брод, Ивакино, Мокрое, Преснецово и селе Сокольниково — всего более 100 километров труб.

В 2023 году специалисты приступят к реконструкции 21 участка сети водоснабжения в населенных пунктах Горетово,. Горки, Красный Балтиец, Жизлово, Уваровка, Логиново, Новинки, Хорошилово, Холм, Юрлово, Язево, Бородинское поле, имени Дзержинского, Колычево, Лесное, МИЗ, учхоза Александрово, Синичино, Поречье и Тропарево. Работы планируют завершить к декабрю 2024 года.

Автор фото - Сергей Хакимов

Перемены в деревне Исавицы

Также встречу с губернатором посетила староста деревни Исавицы, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Яна Молодкина. Она рассказала Андрею Воробьеву о преобразованиях, которые произошли в ее родном населенном пункте в последние годы.

«Мы активно работаем с молодежью, занимаемся патриотическим воспитанием, и к спорту, и к порядку ребят приучаем. Я живу в деревне. За последнее время у нас произошло много изменений — положили искусственные неровности на дорогах, все дома газифицировали в рамках программы „Социальная газификация“, детская площадка скоро появится. Деревня растет, участки продаются. От 70 домов мы дошли до 120. Большинство приезжают из Москвы, да и из других регионов, стараются остаться здесь, кто-то сельским хозяйством занимается», — отметила Молодкина.

«Активное долголетие» в Можайске

Участники диалога упомянули и о губернаторской программе «Активное долголетие», которая работает во всех округах Московской области. Местная жительница Валентина Фомченко подчеркнула, что проект помогает пенсионерам вести активный и здоровый образ жизни, а также посвящать время творчеству и интересному досугу абсолютно бесплатно.

«Так здорово, что организуют экскурсии по Московской области — это такой подарок! Уже почти все Подмосковье объехали. У нас порой даже мест в автобусе не хватает от количества желающих», — добавила пенсионерка.

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