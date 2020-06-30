Важно мнение каждого. Как проходит голосование по поправкам в подмосковных СИЗО

Обвиняемые и подозреваемые голосуют по одному в небольшой комнате. Заходят без наручников, но в маске и перчатках — соблюдают санитарные требования.

«Мне немаловажна судьба моей родины, моих родных, которые живут на моей родине», — поделился один из обвиняемых.

В Подмосковье 12 учреждений, где обвиняемые ожидают окончания следствия. Голосование проходит в каждом из них: по закону не осужденные имеют право голоса.

«На сегодняшний день замечаний никаких нет ни к приемной комиссии, ни к организации сотрудников учреждений, которые создают все условия. Ну и вы, наверное, видели, что все соблюдают необходимые меры безопасности», — отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Кстати, неважно, является ли задержанный жителем Московской области. Голосование общероссийское, а значит, даже в СИЗО отдать свой голос могут люди из любых субъектов.