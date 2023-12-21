Подмосковье 21 декабря 2023, 16:28 Важно говорить спасибо. Марина Юденич — о премии «Мы рядом. Доброе дело» в Подмосковье Марина Юденич рассказала о важности премии «Мы рядом. Доброе дело» в Подмосковье Телеканал «360»

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Церемония вручения ежегодной премии «Мы рядом. Доброе дело» началась в Красногорске. С приветственным словом выступила председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она рассказала, кому посвятили мероприятие в 2023 году.

«11 лет назад мы решили, что надо людям, которые делают добрые дела, говорить спасибо. И не только словами и грамотами, но и поддерживать их материально. Потому что они делают добрые дела без оглядки на награды, вкладывают и душу, и сердце, и мысли, и свои деньги. Так родилась идея премии, которую поддержал Андрей Юрьевич Воробьев», — рассказала Марина Юденич.

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Она отметила, что делать выбор — очень сложно, потому что каждый кандидат достоен большого уважения. Это люди, которые бескорыстно делают добрые дела, помогают и работают на благо общества.

«Добрых людей много, их намного больше, чем плохих. Когда началась СВО, которая, по своей сути, — это борьба России за свое существование, общим решением было посвятить премию людям, которые воюют, которые помогают тем, кто воюет, волонтерам, семьям. Этой премией мы говорим спасибо», — добавила Юденич.

В числе лауреатов — волонтеры, общественные деятели, семьи погибших военнослужащих и многие другие, кого в этот день отметят региональными наградами.

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