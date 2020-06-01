«Важно, где учатся дети». В подмосковном Ленинском округе достроили современную школу
Второй корпус занял участок площадью 2,5 гектара, а построили его в сельском поселении Булатниковское. Для учеников готовы все условия — современные кабинеты, помещения для кружков, спортивный и актовый залы, мастерские, библиотека с Wi-Fi.
Всем родителям важно, где учатся их дети. Это одна из школ, которая откроется с 1 сентября, а всего их 16. И еще 17 планируется после второй четверти. Контингент детей у нас растет, детки приезжают к нам в Подмосковье. Должно быть качественное образование. Мы уделяем этому принципиальное значениеАндрей Воробьев.
Для начальных классов здесь создали зону отдыха с кроватями. Во дворике располагаются стадион и гимнастическая площадка. Есть зоны спокойного и активного отдыха.
Школу оснастят всем, что необходимо детям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого предусмотрели пандусы и удобные площадки.
«Строительство школы завершено. Остались только небольшие недоделки, которые мы исправим до 15 июня. И будем собирать документы на лицензирование», — рассказала директор школы Ольга Амелькова.
Также Андрей Воробьев отметил, что, несмотря на пандемию, в области необходимо вовремя достроить начатые школы. Важна и социальная поддержка педагогов.
Специальные программы учителям предлагаем, чтобы лучшие оставались у нас в области, учили детей в этих просторных стенах всему самому важному. <…> И мы в прошлом году заложили 50 школ. А задача — в этом году их сдать, несмотря на эпидемиюАндрей Воробьев.
В Подмосковью помогают с жильем врачам, ученым, педагогам или другим уникальным работникам. В этом году сертификаты по социальной ипотеке передадут 365 специалистам.
Это существенное подспорье при покупке квартиры. Участники программы «Социальная ипотека» оплатят только проценты, в то время как правительство погасит тело кредита. Ежемесячно на протяжении десяти лет всем работникам будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.