«Важно, где учатся дети». В подмосковном Ленинском округе достроили современную школу

Новый корпус Бутовской школы № 2 построили в деревне Дрожжино. Осенью она откроет свои двери сразу для 550 подмосковных ребят. Здесь сделали просторный актовый зал, разные классы с мультимедийным оборудованием и не только. Готовность школы проверил губернатор.

Второй корпус занял участок площадью 2,5 гектара, а построили его в сельском поселении Булатниковское. Для учеников готовы все условия — современные кабинеты, помещения для кружков, спортивный и актовый залы, мастерские, библиотека с Wi-Fi.

Всем родителям важно, где учатся их дети. Это одна из школ, которая откроется с 1 сентября, а всего их 16. И еще 17 планируется после второй четверти. Контингент детей у нас растет, детки приезжают к нам в Подмосковье. Должно быть качественное образование. Мы уделяем этому принципиальное значение Андрей Воробьев.

Для начальных классов здесь создали зону отдыха с кроватями. Во дворике располагаются стадион и гимнастическая площадка. Есть зоны спокойного и активного отдыха.

Школу оснастят всем, что необходимо детям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого предусмотрели пандусы и удобные площадки.

«Строительство школы завершено. Остались только небольшие недоделки, которые мы исправим до 15 июня. И будем собирать документы на лицензирование», — рассказала директор школы Ольга Амелькова.

Также Андрей Воробьев отметил, что, несмотря на пандемию, в области необходимо вовремя достроить начатые школы. Важна и социальная поддержка педагогов.

Специальные программы учителям предлагаем, чтобы лучшие оставались у нас в области, учили детей в этих просторных стенах всему самому важному. <…> И мы в прошлом году заложили 50 школ. А задача — в этом году их сдать, несмотря на эпидемию Андрей Воробьев.

В Подмосковью помогают с жильем врачам, ученым, педагогам или другим уникальным работникам. В этом году сертификаты по социальной ипотеке передадут 365 специалистам.

Это существенное подспорье при покупке квартиры. Участники программы «Социальная ипотека» оплатят только проценты, в то время как правительство погасит тело кредита. Ежемесячно на протяжении десяти лет всем работникам будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.