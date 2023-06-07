Подмосковье 07 июня 2023, 22:03 «Важно экологическое воспитание». Депутат Шапкин прокомментировал ежегодное обращение Андрея Воробьева Депутат Шапкин отметил слова губернатора Подмосковья о вопросах экологии

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Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин подчеркнул важные темы, которые озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к жителям 7 июня. Во время выступления глава региона уделил особое внимание экологическим вопросам.

«Губернатор отметил, что в Московской области реализуется проект „Парки в лесу“. Важно не допустить вырубки лесных и древесных насаждений, а также необходимо соблюдать баланс интересов жителей с требованиями охраны окружающей среды. Этим вопросом активно занимается и наш комитет. Так, в третьем квартале мы проведем выездное заседание, на котором обсудим итоги мониторинга реализации проекта», — прокомментировал обращение губернатора Владимир Шапкин.

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Также депутат отметил, что в ходе заседания обсудят итоги опроса «Улучшаем парки Подмосковья вместе». В голосовании приняли участие около 233 тысяч человек.

Кроме того, Андрей Воробьев затронул тему о развитии промышленности, в том числе и по направлению импортозамещения. Правительство Подмосковья создало благоприятные условия для привлечения инвестиций. Для реализации производственных проектов земельные участки предоставляются по льготной цене за один рубль. Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии проводит мониторинг предоставления земельных участков для развития импортозамещающих производств.

«По данной программе планируется реализовать 150 проектов. В 2022 году было реализован 21 проект, с начала 2023 года реализовано 18 и до конца года планируется их довести до 50», — подчеркнул Шапкин.

Также депутат передал слова губернатора о том, что важно не только бороться с последствиями загрязнения окружающей среды, но и предотвращать их. Для решения этого вопроса в Подмосковье планируют развивать экологическое воспитание молодежи. Комитет разрабатывает соответствующий законопроект.

«Очень важный документ, я считаю. В Подмосковье необходимо воспитание, обучение, просвещение нашего подрастающего поколения в вопросах экологии. Дети с самых малых лет должны понимать, что всегда надо начинать с себя и своих поступков. Комфорт и чистая окружающая среда — это, в первую очередь, последствия личного бережного отношения к природе, не кого-то, а каждого из нас», — добавил председатель.