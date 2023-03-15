Подмосковье 15 марта 2023, 21:57 «Ваше направление бесценно». Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за патриотическое воспитание детей Губернатор Подмосковья Воробьев отметил важность патриотического воспитания детей Автор фото — Сергей Хакимов. / Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Патриотическое воспитание подрастающего поколения играет такую же важную роль, как и обычная учеба в школе. Об этом на открытии Года педагога и наставника в Подмосковье заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Торжественное мероприятие прошло в Доме правительства Московской области, куда пригласили учителей, победителей профессиональных конкурсов, представителей педагогических династий и молодых специалистов.

Реклама

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что накануне встречался в госпитале с бойцами из Лобни, Ленинского городского округа и Подольска, которые добровольцами поехали для участия в спецоперации.

Реклама

«Они говорили о той важной лепте, которую школьники вносят ежедневно. Это акция „Доброе дело“. Мы передавали гуманитарные грузы и думали, что тушенка важнее. Но солдаты говорят не о ней, а о письмах детей», — заявил глава Московской области

Автор фото — Сергей Хакимов. / Пресс-служба губернатора Московской области

Воробьев отметил, что письма ребят поднимали боевой дух добровольцев. На актуальные и сложные вопросы школьников сегодня отвечают педагоги, которые направляют их по верному пути.

«Я благодарен учителям, которые помогают ребятам разобраться в геополитических, исторических вопросах, воспитывают патриотов. Направление, которым вы занимаетесь, бесценно», — добавил губернатор Московской области.

На мероприятии Андрей Воробьев вручил награды собравшимся учителям.

Почетные звания «Заслуженный работник образования Московской области» получили педагог дополнительного образования центра творчества Евгения Неменкова из Красногорска, учитель истории и обществознания школы № 15 с русским этнокультурным компонентом Анаит Мкртчян из Жуковского, учитель истории и обществознания лицея «Дубна» Галина Горностаева.

Автор фото — Сергей Хакимов. / Пресс-служба губернатора Московской области

В своей благодарственной речи учитель из лицея Дубна» заявила, что все школы Подмосковья ощущают поддержку губернатора.

«Ремонты школ, оснащение кабинетов финансируются правительством Московской области. Наш лицей „Дубна“ долгое время входил в топ — 100 лучших школ Подмосковья, что тоже позволяло закупать новое оборудование», — подчеркнула Горностаева.

Благодарности губернатора получили представители педагогических династий. Учитель русского языка и литературы из гимназии № 17 Электростали Елена Зиннатова из семьи учителей. Их общий преподавательский стаж составляет 107 лет.

Учитель физики лицея № 4 в Коломне Людмила Алыкова тоже представительница династии потомственных учителей Макаровых-Алыковых-Михалиных-Чистяковых. В совокупности уже 164 года это семейство дает знания новым и новым поколениям подмосковных школьников.

Общий стаж династии Болотиных-Меркиных-Даминовых — 187 лет. Награду из рук губернатора получила учитель начальных классов школы № 16 Орехово-Зуевского городского округа Дарья Соболева.

Автор фото — Сергей Хакимов. / Пресс-служба губернатора Московской области

Она пояснила, что первым учителем в семье была ее двоюродная бабушка Наталья Ивановна Болотина. Почти 53 года она работает учителем начальных классов и вдохновила свою двоюродную внучку пойти по ее стопам.

«Считаю главной задачей педагога — любить свою профессию и любить свое дело. Благодаря любви все мои дети — это мои любимчики, даже самые отъявленные сорванцы», — призналась Дарья Соболева.

После торжественной церемонии гостям предложили принять участие в мастер-классах.

Первый провел призер конкурса «Учитель года России — 2019», учитель географии гимназии имени Подольских курсантов из Подольска Павел Красновид. Он поделился опытом и профессиональным взглядом на методику воспитания через призму знаний в современной школе.

Руководителем второго мастер-класса стал победитель конкурса «Учитель года России — 2022», учитель истории школы № 16 из Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов. Он рассказал о том, как разные поколения меняют взгляд на одни и те же вещи, а также на важность формирования мировоззрения у школьников.