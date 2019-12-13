Уникальные экспонаты: выставка «Знакомый ваш Сергей Есенин» проходит в Больших Вяземах

«Знакомый ваш Сергей Есенин» — под таким названием открылась выставка в Больших Вяземах. На ней представлено больше 50 уникальных экспонатов, которые рассказывают о русском поэте и его малой родине — селе Константиново в Рязанской области.

Котелок, перчатки, носовой платок, пейзажи русской деревни. В музее-заповеднике имени Пушкина все пропитано духом русского поэта Сергея Есенина. Вещи уникальные и проделали непростой путь — больше 250 километров. Привезли их с малой родины поэта — из села Константиново.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы заказывали специальные климатические короба, упаковку. Картины перевозились в специальной бумаге — в дополнительной еще упаковке. Все для того, чтобы не пострадало», — отметила Валерия Евдокимова, сотрудник музея-заповедника.

Вспомнить стихи и послушать песни на произведения Есенина в музей пришли историки и школьники. Однако молодежь с трудом вспомнила нетленные строки. Теперь выставка вдохновила подростков на знакомство с классикой.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, музей-заповедник Пушкина для экспозиции выбрали не случайно. Судьбы русских поэтов похожи. Оба воспитывались в семейных поместьях, любили родину, оставили неизгладимый след в литературе, рано ушли из жизни.

«Для нашего музея эта выставка очень интересна, потому что приблизит творчество поэта — позволит взглянуть на следующее поколение, то есть золотой век передал свою эстафету серебряному веку. И нам хотелось, чтобы в нашем музее звучали стихи не только Пушкина, но и Есенина», — поделился Александр Рязанов, директор музея-заповедника.

Источник фото: телеканал «360»

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Выставка будет работать до конца января. Окунуться в атмосферу серебряного века и узнать интересные факты из жизни Сергея Есенина сможет любой желающий.