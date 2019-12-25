Варламов включил общественные пространства Подмосковья в топ-10 лучших за год

Урбанист Илья Варламов назвал 10 лучших общественных пространств России 2019 года. В список вошли подмосковные места.

25 декабря один из известных урбанистов и независимых видеоблогеров страны Илья Варламов опубликовал список лучших общественных пространств России 2019 года.

Полный список он опубликовал во «ВКонтакте» и на платформе «Живой журнал». Одними из лучших Варламов назвал набережную озера Сенеж в Солнечногорске и Красноармейскую улицу и площадь у торговых рядов в Зарайске.

«Два пространства Московской области из десяти — это набережная озера Сенеж в Солнечногорске и улица Красноармейская и площадь у торговых рядов в Зарайске. Также был упомянут парк „Покровский“ с его веревочным комплексом для детей», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Илья Варламов — общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер, создатель авторского СМИ на базе блог-платформы «Живой журнал». Известен своими материалами о городской среде в российских городах.