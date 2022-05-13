Вариант курорта у себя на даче: спрос на садовую мебель вырос более чем на 50% в Москве

Россияне в этом году активно взялись за обустройство своих дачных участков. Цветы, грядки и садовые скульптуры — вот главный тренд сезона.

«Мы видим, что в этом сезоне россияне уделяют особое внимание обустройству участка и его декорированию. Так, например, в последние недели апреля был заметен значительный рост продаж по шатрам, по зонтам и по садовым качелям. Также россияне предпочитают покупать лежаки, шезлонги. Тем самым они пытаются устроить некий вариант курорта у себя на даче», — отметил руководитель направления товаров для дома, строительства и ремонта «Яндекс Маркета» Андрей Воронин.

Минимализм и эстетика — тренды весны и предстоящего лета. Превратить рабочее пространство в зону отдыха — задача вполне реальная, и мебель тут — не последний компонент. Лайфхак от дизайнеров: присмотритесь к искусственному ротангу. Плетеная мебель надёжна в эксплуатации, к тому же — проста в уходе. Для декора советуют использовать скульптуры из кованых материалов.

«Для зон, где используются элементы благоустройства в качестве декора, мы говорим про садовые скульптуры из кованых материалов в форме птиц. Возможно, в форме каких-то природных элементов — шишки и камни, которые могут образовывать композицию в саду взамен модных раньше альпийских горок», — пояснила ландшафтный дизайнер Кристина Тураева.

Чтобы обустроить дачный участок, не нужно стоять в очереди. Закупиться можно онлайн. Ассортимент как в обычных магазинах, все позиции — для дома и дачи — в одном месте.

Еще одним выгодным вложением на долгие годы станет гриль — электрический или угольный — в приложении «Яндекс Маркета» представлено более ста позиций.

Немаловажным удобством является доставка. Можно дождаться курьера либо забрать товары самостоятельно в пункте выдачи.