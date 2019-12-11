Варежки, автографы и зумба. Татьяна Васильева встретилась с участницами «Активного долголетия»

Участники программы «Активное долголетие» очередное собрание клуба в Дмитрове провели вместе с актрисой Татьяной Васильевой. Пенсионеры научили ее вязать варежки, а также станцевали зумбу.

Середина недели, очередной сбор клуба «Активное долголетие» и килограммы шерсти на столах. Немедленно приступить к вязанию варежек мастерицам мешало только отсутствие главного ученика. Но совсем скоро к женщинам присоединился и он. Научиться набирать петли решила актриса Татьяна Васильева.

Участники программы встретили ее как родную. Но совладать со спицами актриса смогла не сразу, но инструктор Любовь Королькова в своего кумира верила. На вопрос, есть ли у Васильевой шанс стать профессиональной вязальщицей, она ответила, что он есть у всех. Женщина пересмотрела чуть ли не все фильмы с участием народной артистки России.

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«Мне „Самая обаятельная и привлекательная“ очень нравится кино», — поделилась участник проекта «Активное долголетие» Любовь Королькова.

Помните комедию «Самая обаятельная и привлекательная»? Там героиня Васильевой Сусанна выступала экспертом по обольщению. Но спицами орудовать, это не красавцев штабелями укладывать. По словам актрисы, вязание — это совершенно новый для нее опыт. У нее хотя и есть внуки, но вязать для них ей некогда. Поэтому Татьяна Васильева искренне восхищается талантливыми женщинами, а вот слово бабушки ее коробит.

Актриса не только выразила свое восхищение вязальщицами, но и предложила разнообразить досуг еще больше.

«Я ожидала совсем другого, но я увидела роскошных женщин: очень красивых, целеустремленных, не печальных, не сетующих на свою жизнь. Я знаю, что вы и танцуете, и ходите в походы. Мне хотелось бы в таком роскошном, светлом дворце увидеть еще и тренажерный зал. Если руководители города задумаются над этим, я готова принять участие», — сказала Татьяна Васильева.

Источник фото: телеканал «360»

Но женщины в клубе «Активное долголетие» и так занимаются самыми разнообразными вещами. Например, танцуют зумбу.

Но вязание варежек — это не просто приятное времяпрепровождение. Теплая посылка отправится в Дмитровский детский дом-интернат. А вообще, прославленные артисты, и не только Татьяна Васильева, активно подключились к проекту «Активное долголетие». Пенсионеры только рады — когда бы еще они так близко пообщались со звездами?

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Набрать петли Татьяна Васильева так и не успела. Зато раздала автографы и поблагодарила всех женщин. Кроме того, актриса назвала проект «Активное долголетие» главным в стране.

«Это, мне кажется, самый главный проект в стране должен быть. Раньше, когда человек уходил на пенсию, это была трагедия, травма — это было тяжело. Как уходил мой папа на пенсию: провожали, давали какие-то там погремушки, цветы и про тебя забывали. А вести такой образ жизни, как вы ведете, это очень правильно. Это не дает тебе шансов состариться, заболеть. Это как лекарства, которых еще не изобрели», — подчеркнула Васильева.

Недовязанные варежки мастерицы ей простили. Говорят, пусть лучше в фильмах да сериалах снимается, вязание они возьмут на себя.