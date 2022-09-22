Варенье из огурцов появилось в магазинах Луховиц и Коломны | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 17:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Варенье из огурцов появилось в магазинах Луховиц и Коломны

Читать 360tv в

В Подмосковье выпустили уже четыре тысячи банок варенья из огурцов. Столь необычное применение знаменитым луховицким огурцам придумали Алексей Безуглов и Роман Арензон.

Разработка рецепта огуречного варенья началась с экспериментов на домашней кухне Алексея Безуглова. Найти подходящую рецептуру оказалось непросто, но все усилия оказались не напрасными и сегодня создано четыре вида варенья: «Классическое» с добавлением мяты и лайма, «Для иммунитета» с имбирем, лимоном и нотами гвоздики, «Пряное» с корицей и апельсином, а также «Яблочное».

Реклама

Новый продукт презентовали на фестивале «Луховицкий огурец». На сегодняшний день выпущено уже четыре тысячи банок варенья, недавно появился и подарочный формат: в одной упаковке собраны все вкусы огуречного десерта.

Реклама

«Подмосковье в скором времени вполне может стать одним из самых востребованных направлений гастрономического туризма. Здесь можно попробовать деликатесы из мяса страусов, мед из борщевика, а теперь еще и огуречное варенье. В каждой баночке такого варенья — не менее 70% настоящих луховицких огурцов. Их производители выращивают сами и покупают у местных фермеров», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Луховицкое варенье» готовится вручную: банки стерилизуются и на каждую ставится этикетка с датой изготовления. Продукт полностью натуральный и не содержит загустителей и консервантов.

Купить огуречное варенье сейчас можно в розничных магазинах Коломны и Луховиц. Совсем скоро продукт появится на витринах популярных маркетплейсов.

Стенд с «Луховицким вареньем» будет представлен также на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2022». Там же презентуют и другие сладости из луховицкого огурца.

0 0 0 0 0 0