Вандалы по ночам громят машины в Химках. Как защитить свой автомобиль

За последние сутки в Химках зафиксировано около 30 случаев порчи автомобилей. Хулиганы разбивают стекла и зеркала дорогих машин. Правоохранительные органы и жители города решительно настроены найти и наказать вандалов.

Дмитрий — один из пострадавших. Когда он спустился к своей машине, то сразу заметил, что поработали вандалы: зеркало сломано почти пополам. Первая реакция — шок, вторая — звонок в полицию. По мнению мужчины, хулиганы обязательно должны ответить за свое преступление.

«Увидел, что корпус разбит и валяется, рамка зеркала валяется под машиной. Я все собрал, посмотрел и понял, что это хулиганские действия. Вызвал сотрудников полиции. Они приехали, все оформили, я написал заявление», — рассказал пострадавший Дмитрий Цыпленков.

Источник фото: телеканал «360»

А вот Вячеслав, автомобиль которого тоже испортили, вандалам все простил. Заявление в полицию он так и не написал. Но там уже и без него начали работать по этому делу.

«Я, честно говоря, даже не писал заявление. Потому что я понимаю, что это, скорее всего, подростки. Я думаю, что все мы когда-то были молодыми. Ничего страшного, но обидно конечно», — отметил пострадавший Вячеслав Сон.

Сейчас в химкинском отделении МВД лежит уже больше десятка заявлений от пострадавших. Их собрали буквально за одно утро. Но, по словам водителей, реальное число поврежденных машин почти в три раза больше. На порчу такого количества автомобилей неизвестным понадобилось всего несколько часов.

«Поступили сообщения о повреждении 12-и автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов. Это улицы: Спартаковская, Кольцевая, Зои Касмодемьянской и Ленинградская. По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с законодательством. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности и задержания правонарушителей», — прокомментировала старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по г. о. Химки Мария Ратникова.

Источник фото: телеканал «360»

Говорят, предупрежден — значит вооружен. Но как защитить свой автомобиль? Ответ подсказали сотрудники химкинского автосервиса.

«Установка и стоимость видеорегистратора составляет в среднем 1,5 тысячи рублей. А новые зеркальные элементы стоят от трех до 30 тысяч в зависимости от марки автомобиля», — отметил автомеханик Сергей Кузнецов.

Оказывается, есть даже специальное устройство, которое будет охранять зеркала от вандалов, пока хозяин машины занимается своими делами или отдыхает дома. Механизм устройства прост, а защита, по словам специалистов, неплохая. А самим вандалам по закону за хулиганство грозит штраф до полумиллиона рублей, а возможно и пятилетний тюремный срок.