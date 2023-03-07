Подмосковье 07 марта 2023, 16:31 Вандалы оставили в Подмосковье за зиму больше 3 тысяч граффити

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Инспекторы Главного управления содержания территорий выявили свыше 3,5 тысячи вандальных граффити за зиму в 51 городском округе Подмосковья. Чаще всего уличные художники оставляли рисунки в Серпухове.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, в Серпухове за зиму выявили 345 граффити. Еще 340 нашли в Химках и 273 — в Раменском.

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Руководитель ГУСТ добавила, что несанкционированные рисунки портят облик города, поэтому коммунальные службы ведут работу по их устранению.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядомс ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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