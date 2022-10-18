Свыше 2 тысяч надписей вандалов и незаконной рекламы устранят в Подмосковье | 360°

18 октября 2022, 18:41
Свыше 2 тысяч надписей вандалов и незаконной рекламы устранят в Подмосковье
С начала октября Главное управление содержания территорий зафиксировало свыше двух тысяч вандальных надписей и несанкционированной рекламы в Подмосковье. Их устранили на 37%, сообщила глава ведомства Светлана Аипова.
Как отметили в ГУСТ, надписи, незаконная реклама и объявления портят внешний вид зданий, детских площадок и общественных мест. Оперативнее всех работу по их устранению провели в Звездном Городке, Лосино-Петровском, Пушкино, Реутове, Серебряных Прудах и Шатуре.
Реклама
«Остальным коллегам, надо усилить работу в этом направлении и активнее реагировать на нарушения, потому что граффити и реклама визуально загрязняют облик города», — отметила глава ГУСТ.
Реклама
Меньше всего нарушений обнаружили в Бронницах, Власихе, Егорьевске и Жуковском, рассказали в ведомстве.
Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.
Благоустройство
Реклама
Реклама