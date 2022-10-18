Свыше 2 тысяч надписей вандалов и незаконной рекламы устранят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 18:41 Свыше 2 тысяч надписей вандалов и незаконной рекламы устранят в Подмосковье

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С начала октября Главное управление содержания территорий зафиксировало свыше двух тысяч вандальных надписей и несанкционированной рекламы в Подмосковье. Их устранили на 37%, сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

Как отметили в ГУСТ, надписи, незаконная реклама и объявления портят внешний вид зданий, детских площадок и общественных мест. Оперативнее всех работу по их устранению провели в Звездном Городке, Лосино-Петровском, Пушкино, Реутове, Серебряных Прудах и Шатуре.

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«Остальным коллегам, надо усилить работу в этом направлении и активнее реагировать на нарушения, потому что граффити и реклама визуально загрязняют облик города», — отметила глава ГУСТ.

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Меньше всего нарушений обнаружили в Бронницах, Власихе, Егорьевске и Жуковском, рассказали в ведомстве.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.