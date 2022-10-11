Видеокамеры засекли вандала на центральной площади в Богородском округе | 360°

Все новости

Мир

11 октября 2022, 14:49

Часть Львова осталась без света после удара

Спецоперация

11 октября 2022, 14:47

Песков оценил достижение целей России в ходе спецоперации

Реклама

Интересное

11 октября 2022, 14:40

Ученые выяснили, сколько друзей необходимо человеку для счастья

Мир

11 октября 2022, 14:39

«Реальность выглядит иначе». Премьер-министр Венгрии призвал вести переговоры по Украине с США

Общество

11 октября 2022, 14:38

Фейк: в Москве мобилизуют бездомных

Армия

11 октября 2022, 14:38

Организациям ОПК рассказали о правилах оформления списков работников для отсрочки

Подмосковье

11 октября 2022, 14:35

Электроснабжение улучшилось у 10 тысяч жителей Одинцова после ремонта ЛЭП

Важное

11 октября 2022, 14:31

Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов

Подмосковье

11 октября 2022, 14:25

Выставка осенних поделок прошла в школьном лесничестве в Наро-Фоминске

Подмосковье

11 октября 2022, 14:13

Видеокамеры засекли вандала на центральной площади в Богородском округе

Читать 360tv в

Несовершеннолетний житель Богородского, испортивший рекламные конструкции в центре города, попал на камеры видеонаблюдения. Молодой человек постоял под струей фонтана, после чего нанес сильный удар по рекламному пилону, разбив стекло.

Полиция начал поиски вандала. Из-за его юного возраста ответственность за проступок понесут родители. Стоимость сломанного объекта составила около 1,5 миллиона рублей.

Реклама

Это не первое правонарушение, которое помогли засечь камеры системы «Безопасный регион». Летом мужчина выкинул в реку Клязьму мусор и заплатил штраф.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Богородский

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама