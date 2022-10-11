Видеокамеры засекли вандала на центральной площади в Богородском округе | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

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Viber Видеокамеры засекли вандала на центральной площади в Богородском округе

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Несовершеннолетний житель Богородского, испортивший рекламные конструкции в центре города, попал на камеры видеонаблюдения. Молодой человек постоял под струей фонтана, после чего нанес сильный удар по рекламному пилону, разбив стекло.

Полиция начал поиски вандала. Из-за его юного возраста ответственность за проступок понесут родители. Стоимость сломанного объекта составила около 1,5 миллиона рублей.

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Это не первое правонарушение, которое помогли засечь камеры системы «Безопасный регион». Летом мужчина выкинул в реку Клязьму мусор и заплатил штраф.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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