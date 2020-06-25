Вандал оторвал зеркало у раритетной машины в подмосковном музее. Экспонат помогли восстановить жители
Музей советского детства в Сергиевом Посаде получил от частного коллекционера автомобиль ВАЗ 2101 «копейка» для уличной экспозиции. Ранее машина принадлежала его семье. На этом автомобиле вместе с родителями он ездил отдыхать на Волгу. Потом «жигуленок» продали. Повзрослев, некогда советский мальчишка отыскал семейное авто и отреставрировал.
Автомобиль стоял у входа в музей, и рано утром хулиганы, проходя мимо машины, просто оторвали зеркало и унесли с собой. После инцидента съемки с камеры наружного наблюдения опубликовали в социальных сетях. О случившемся узнали местные жители и пришли на помощь.
«Буквально вчера один из жителей города откликнулся, это Чирков Андрей Васильевич. Он передал нам в музей зеркало для „копейки“, оно подходит», — рассказала Яна Аверина, управляющая Музеем советского детства.
Полицейские уже нашли злоумышленника. Украденное он пока не вернул. И если сотрудники музея все же напишут заявление, а они этого еще не делали, то молодому человеку может грозить статья.