«Вальс цветов» закружил в Луховицах

В подмосковных Луховицах прошел традиционный фестиваль «Вальс цветов», который проводится в городском округе уже более 10 лет. В этом году в красочном празднике приняли участие 13 организаций, которые разбили 10 красивейших клумб.

Площадь перед Домом культуры в поселке Сельхозтехника утонула в цветах. Именно здесь состоялся фестиваль «Вальс цветов». Его участники общими усилиями разбили 10 клумб. Более 1000 цветов, среди которых петунии, бархатцы, гвоздики и ирисы, превратились в бурную реку, атом, российский триколор и даже в лягушачий рай. Членам жюри было непросто определить победителей.

Глава Луховиц Владимир Барсуков отметил: хотя свою команду хвалить нельзя, но все-таки не мог не признать, что администрация сделала одну из лучших композиций.

«Там, на экспозиции, появились два аиста — это говорит о том, что администрация думает, как нашим семьям больше иметь детей. Правильный подход!» — выразил свое одобрение глава городского округа.

Луховицкий фестиваль «Вальс цветов» проводится уже более 10 лет. На нем вручают награды в четырех номинациях: «Ландшафтный дизайн», «Прорыв года», «Клумба» и «Фантазия». Победители в каждой группе получили дипломаты, а жители поселка — новую зону с красочными цветниками и интересным дизайном. В следующем году фестиваль пройдет в поселке Газопроводск.

Ранее медиков в Луховицах поздравили с профессиональным праздником.