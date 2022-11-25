Подмосковье 25 ноября 2022, 17:20 Валовый сбор зерновых культур вырос на 21 тысячу тонн в Луховицах в 2022 году

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В Луховицах в 2022 году произвели на 21,7 тысячи тонн больше зерновых и зернобобовых культур по сравнению с предыдущим годом. Об этом во время рабочей поездки в городской округ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

Посевная площадь в Луховицах составила более 37 тысяч гектаров, а валовый сбор — свыше 97 тысяч тонн.

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«Урожайность — 47,8 центнера на гектар, в 2021 году она составляла 36,7 центнера на гектар», — отметил глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов.

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Министр добавил, что в 2022 году в регионе зафиксировали рекордные показатели по сбору зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность по Подмосковью составила 39,4 центнера с гектара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил аграриев региона за высокие результаты.

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