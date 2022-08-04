Валидаторы новой модели появились на станциях электричек в Подмосковье

Казанское направление стало лидером по количеству валидаторов. После установки еще 148 аппаратов их стало 252. Центральная пригородная пассажирская компания размещает их для подготовки к запуску МЦД-3.

Устройства разместили на самом востребованном направлении на 31 станции. Это Кратово, Есенинская, Совхоз, Загорново, Бронницы, Радуга, 63-й километр, Белоозерская, Фаустово, Золотово, Виноградово, Конобеево, Трофимово, Люберцы-2, Коренево, Овражки, Родники, Вялки, Хрипань, 41-й киломер, Донино, 49-й километр, 52-й километр, Григорово, 55-й километр, Гжель, Игнатьево, Кузяево, Шевлягино, Анциферово и Подосинки.

Это новая модель аппаратов с увеличенным почти вдвое экраном, четким изображением и встроенной подсветкой. При помощи валидаторов пассажиры смогут покупать билеты и оформлять абонементы. Льготники также могут воспользоваться функцией Fast Track.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании в Подмосковье единого портала о туризме, бизнесе и услугах.