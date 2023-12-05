Подмосковье 05 декабря 2023, 15:05 Валерий Зражевский из Лобни стал призером соревнований по дзюдо за кубок Динамовца Unsplash

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Воспитанник школы «Академия спорта» в Лобне Валерий Зражевский успешно выступил на межрегиональных соревнованиях по дзюдо «Кубок Динамовца». Он занял 3-е место в турнире.

Соревнования проводились на призы заслуженного мастера спорта, четырехкратной бронзовой призерки паралимпийских игр по дзюдо Виктории Потаповой. Валерий Зражевский из Лобни выиграл бронзу турнира, показав отличную спортивную подготовку и высокий уровень мастерства.

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Напомним, на территории «Академии спорта» в Лобне построили новую многофункциональную площадку. Помимо учащихся спортшколы, заниматься там могут все желающие. Также после реконструкции открылся стадион «Труд» в микрорайоне Красная Поляна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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