Вакуумные пробирки для забора крови начнут производить в Балашихе

Научно-исследовательский инженерный институт в Балашихе начнет выпускать вакутейнеры — вакуумные пробирки для забора венозной крови.

У предприятия уже есть заказы из Алтайского и Краснодарского краев на 33 миллиона пробирок. Это примерно треть всего российского рынка.

«Есть некоторые проблемы, связанные с получением регистрационного удостоверения, но я думаю, это скоро пройдет. Мы его получим и начнем выпуск. Тем более на сегодняшний день уже существует портфель заказов, и мы постараемся порядка 33% общей потребности России удовлетворить. Для Московской области это достаточно серьезный показатель», — рассказал генеральный директор АО «НИИИ» Игорь Смирнов.

Предприятия округа также получают социальную поддержку. Это льготные кредиты и займы. Три городских предприятия уже такой возможностью воспользовались. Пять подали заявки на микрофинансирование, четыре — на долгосрочную аренду оборудования.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подчеркнул, что необходимо поддерживать и развивать предприятия, которые работают в сфере импортозамещения.