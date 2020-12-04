Вакцину от коронавируса привезли в поликлиники Люберец

Вакцину от коронавируса поставили в прививочные пункты, которые находятся в подмосковных Люберцах. Туда привезли 350 доз препарата.

Об этом сообщил главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов. Его слова процитировало РИАМО.

«Прививочная кампания уже началась, мы получили вакцину в количестве 350 доз. Наши жители после проведения ИФА-исследований и отсутствия противопоказаний могут привиться», — отметил он.

Врач подчеркнул, что вакцину будут привозить по мере расходования. В регионе работают четыре прививочных пункта, которые расположены так, чтобы всем жители имели доступную возможность привиться.

Глава Люберец Владимир Ружицкий провел инспекцию прививочного пункта вакцинации. Он отметил, что туда уже доставили оборудование. Вакцину хранят при температуре -19 градусов, врачи и медсестры, которые будут работать с жителями, прошли обучение.

Всего в Московской области подготовили 70 прививочных пунктов — они заработают в 46 округах. Сделать прививку от нового типа инфекции можно будет в Балашихе, Бронницах, Видном и Волоколамске, Воскресенске, Дзержинском, Дмитрове, Долгопрудном, Домодедове и Дубне, Егорьевске, Истре, Кашире, Клину, Коломне, Королеве и Красногорске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Люберцах и Мытищах, Наро-Фоминске, Ногинске, Одинцове, Озерах, Орехово-Зуеве и Подольске Протвине, Пушкино, Раменском, Реутове, Рузе, Сергиевом Посаде и Серебряных Прудах, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Фрязине, Химках, Чехове, Шатуре и Щелкове.