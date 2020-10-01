Вакцину от COVID-19 поставят в 19 больниц Подмосковья

В Подмосковье определили 19 медицинских учреждений, куда привезут вакцину от COVID-19 при ее поступлении в регион. Соответствующее распоряжение губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

В документе указан перечень медицинских организаций, где появится вакцина. Среди них больница имени Семашко в Серпухове, Химкинская и Одинцовская областные больницы, Домодедовская, Орехово-Зуевская, Электрогорская ЦГБ, ЦРБ Егорьевска, Павловского Посада, Можайска, Серебряных Прудов, а также в городских больниц Красногорска, Рошаля, Электростали, Климовска. Вакцину привезут и в Центральную областную больницу имени Гольца во Фрязине, больницу имени Розанова в Пушкино, Подольскую и Давыдовскую районные больницы.

По плану ставить прививки от коронавирусной инфекции в Подмосковье начнут в конце этого — начале следующего года.

А пока в регионе продолжается прививочная кампания от гриппа. Уже почти один миллион жителей Московской области прошел вакцинацию. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».