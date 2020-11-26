«Спутником V» привьют жителей Подмосковья. Что нужно знать о вакцинации от коронавируса

Вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут поставлять в Московскую область. Но многих волнуют вопросы, как она работает, каким образом формируется иммунитет и есть ли противопоказания для инъекций. Главные вопросы обсудил в эфире «360» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев со специалистами.

Миф о живой вакцине

Заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов обратил внимание, что в обществе сложилось ошибочное мнение, будто вакцина состоит из живого вируса. Но это совсем не так.

«Это вакцина векторная. Она неспособна размножаться в организме человека. Она доставляет ген, кодирующий S-белок коронавируса, и уже в организме в ответ на введение вакцины формируется собственный S-белок, а потом формируется иммунный ответ», — рассказал он.

Прививку ставят два раза. Это позволяет усилить иммунный ответ и продлить его действие.

Можно ли прививаться людям старше 60

Губернатор Подмосковья отметил, что недавно был в госпиталях. Большинство пациентов старше 60 лет. Многие спрашивают, будет ли вакцина работать для старшего поколения.

Денис Логунов ответил, что сейчас вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания как раз на пациентах возраста 60+. В ближайшее время Центр Гамалеи представит все данные по результатам.

«Есть одно ограничение: в процессе старения у людей развивается такое понятие, как старение иммунной системы. Ему подвержены все. Пожилые люди переносят вакцинацию легче, но при этом иммуногенность у старших людей бывает ниже», — рассказал Логунов.

Источник фото: телеканал «360»

Подготовка в прививке

Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, как подготовиться к прививке и кому она противопоказана.

В инструкции говорится, что вакцина предназначена для людей от 18 до 60 лет, у которых не было коронавирусной инфекции. Препарат противопоказан беременным женщинам, кормящим матерям, людям с аллергической реакцией на препараты. Также не могут привиться люди с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. С повышенной температурой до прививки тоже не допустят.

«Для того, чтобы пройти вакцинацию, надо очень четко рассказать врачу на приеме, чем человек болеет, какие препараты он принимает, какие у него были реакции. Все эти вопросы задаст врач-терапевт», — рассказала Драпкина.

Также она отметила, что между вакцинацией от гриппа и новой прививкой должно пройти от трех до четырех недель.

До и после прививки

Перед уколом врач проведет полный осмотр пациента, измерит температуру и уровень кислорода в крови. Самое главное — пройти тест на антитела к коронавирусу.

«Тест ПЦР — это мазок из ротоглотки. При отрицательных результатах можно вакцинироваться. Вакцинируются на первый и 21-й полный день. Вводится внутримышечно. Обязательно предупреждаем о возможных реакциях: может быть гриппоподобное состояние и умеренное повышение температуры. В этих случаях необходимо принять парацетамол», — поделилась Драпкина.

После первого укола на три дня нужно отказаться от физических нагрузок, не посещать бани и сауны и не употреблять алкоголь.

О втором уколе пациента предупредят заранее. Перед инъекцией его снова осмотрят, возьмут тест на антитела, после чего введут второй компонент.

Противопоказания

«Меня часто спрашивают: а если диабет, если заболевания сердца или у кого-то онкология», — задал вопрос специалисту губернатор Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Главный терапевт отметила, что окончательное решение принимает врач. По инструкции вакцинацию проводить можно, но с осторожностью и при условии, что нет обострения. Также Драпкина подтвердила, что сейчас наблюдают пациентов старше 60 лет, которые получили вакцину.

«Насколько я знаю и по тем мнениям экспертов, которые публиковались и выходили к нам с промежуточными результатами, побочных эффектов значительных не наблюдалось. Эксперты отмечали антительный ответ у людей старших возрастных групп. Но мы все-таки должны дождаться этих результатов. Потому, насколько я осведомлена, это будет где-то в середине декабря», — отметила она.

«Для нас очень важно, чтобы максимальное количество жителей понимали, как это все устроено. Все новое требует особого подхода, особых разъяснений. И не все мы можем до конца прочитать инструкцию с первой до последней страницы», — поблагодарил терапевта губернатор.

Два миллиона вакцин «Спутник V»

Сегодня вакцину от коронавируса в России разрабатывают четыре предприятия. Но только компания «Генериум» вышла на промышленные объемы. Об этом губернатору Московской области рассказал член совета директоров организации Даниил Талянский.

Он отметил, что первые поставки препарата начали еще в октябре. Их получили лечебные учреждения и пункты вакцинации. Сейчас с каждой неделей увеличивается объем производства.

«Буквально через несколько дней мы вводим крупнотоннажное производство, которое позволит с конца декабря — начала декабря выйти на объем несколько миллионов доз в месяц. До нового года мы рассчитываем, что объем продукции, которую мы сможем передать, будет два миллиона доз на всю страну», — рассказал он.

По его словам, поставки в достаточных объемах начнутся и в Московскую область. С сырьем и оборудованием все в порядке. Трудность заключалась в промышленной технологии производства, но и этот вопрос удалось решить.

«Спасибо большое, мы очень ждем. Для нас было важно услышать ваши комментарии и увидеть как это производится. Потому что ожидания всегда удивительны. Особенно, когда речь идет о высокой госпитализации, когда близкие наших жителей болеют. Пожалуйста, давайте вакцину, мы очень на вас рассчитываем и надеемся», — поблагодарил собеседника губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Сейчас продолжаются ее пострегистрационные исследования с участием 40 тысяч добровольцев, в том числе с участием старшей возрастной группы. Препарат уже показал свою эффективность в 95%.