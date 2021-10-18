«Вакцинируемся очень активно»: Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за осознанность

Московская область стала одним из лидеров по вакцинации от коронавируса в России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил усилия местных жителей.

По словам губернатора, последние два года здравоохранение в регионе находится на передовой. Врачи работают по всем направлениям, по COVID-19 в том числе. Разворачиваются и предлагаются услуги, которые спасают жизни людей.

«Даже эта история с вакцинацией — понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина — это возможность сохранить свою жизнь и, в общем-то, не подвергать других опасности. Поэтому вакцинируемся очень активно, мы одни из лидеров по вакцинации в стране», — отметил Воробьев.

Он добавил, что сам факт того, что вакцина есть, это очень важно, потому что область большая и должна быть маршрутизация.

«По эпидемиологическим показаниям — у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

По данным оперштаба, несколько дней назад Подмосковье стало лидером в достижении коллективного иммунитета к коронавирусу в России. В регионе этот показатель достиг 64%. Вакцинацию первым компонентом прошли более 3 615 457 жителей, а полностью завершили ее 3 436 225. Именно вакцинация является основным путем к выработке иммунитета.

В Московской области прививаться от коронавируса в обязательном порядке должны сотрудники социально значимых сфер, госслужащие, люди, работающие в сферах услуг, образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма и гостиничного бизнеса.