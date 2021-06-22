Вакцинированные в Подмосковье люди смогут посещать «бесковидные» рестораны Москвы

Вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать «бесковидные» рестораны в Москве с 28 июня. Для этого надо будет предъявить QR-код с сайта госуслуг.

Для проверки гостей сотрудникам ресторанов нужен будет только телефон. С его помощью они должны будут сверять данные после считывания QR-кода с паспортом посетителя, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление властей.

Тех, кто переболел ковидом, но не обращался к врачу, пустят в рестораны только при предъявлении ПЦР-теста на коронавирус. Аналогичное условие для посещения будет действовать для иностранцев и детей до 18 лет.

При этом хостес, официанты, бармены и другие сотрудники, находящиеся в зале с посетителями, должны будут продолжать носить перчатки и маски.

Эксперимент, в котором примут участие несколько ресторанов, запустили с 19 июля. Причем заведения с «бесковидными» зонами смогут работать в ночное время и без ограничений на дистанцию между столами.

В число заведений, попавших в реестр в качестве участников эксперимента, попали «Тануки», «Мост Лаундж», «Текила бар энд бум», «Садко», «Рок-н-ролл», «Островная кухня», «Лето близко» и другие. Полный перечень опубликован на сайте Московского инновационного кластера.