Вакцинацию от коронавируса прошли почти 10 тысяч жителей Подмосковья

Подмосковные врачи привили от коронавируса уже почти 10 тысяч жителей региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы уже провакцинировали [от коронавируса] почти 10 тысяч человек. Работаем с вакциной „Спутник V“», — привело слова Воробьева РИА «Новости».

Ранее глава региона сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, что в Подмосковье развернули более 90 прививочных пунктов. Кроме того, в области закупили морозильные камеры для хранения препаратов и обучили медицинских работников. Всего в регионе было выделено 11 444 дозы вакцины.

Вакцину «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи Минздрава России. Она стала первым препаратом от коронавируса, который зарегистрировали в мире. Сейчас «Спутник V» используют для вакцинации людей из групп риска.

За все время пандемии в Подмосковье зафиксировали 138 183 случая заражения коронавирусом. Вылечить от COVID-19 и выписать из больниц удалось уже 97 661 пациента. К летальному исходу привел 2691 случай инфицирования. По всей России насчитывается 2 848 377 выявленных случаев заболевания.

По состоянию на 21 декабря в Подмосковье проведено 4 735 498 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», в лабораториях государственных медицинских организаций, здоровые лица обследуются на базе негосударственных лабораторий.