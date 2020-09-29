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    29 сентября 2020, 12:44

    Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли 330 тысяч детей

    Анастасия Аброськина, Дарья Бунякова

    Подмосковные медики продолжают проводить вакцинацию населения от гриппа. Прививки сделали уже 330 тысячам детей всех возрастов. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
    Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли 330 тысяч детей

    «Общий план выполнен на 26%. Вакцинированы 1 160 000 человек. Наибольший охват — медицинские работники — 88%, работники образования — почти 72%. Детей вакцинировано 330 тысяч всех возрастов, работников предприятий — более 200 тысяч. Количество операторов кол-центра увеличено еще на 11 человек», — рассказала министр.

    Она добавила, что по группам риска к наиболее активным территориям относятся Шатура, Домодедово, Красногорск, Чехов и Реутов. При этом в Шатуре и Домодедове еженедельный план перевыполнили в два раза. Кроме того, Стригункова отметила рост уровня госпитализации на прошлой неделе.

    «Есть территории, по которым рост госпитализации превышает средние областные показатели в два раза. Это Краснознаменск, Одинцово, Волоколамск, Сергиев Посад и Шатура. Именно в этих округах необходимо особенно усилить контроль за масочным режимом и соблюдением санитарных мер», — заявила она.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, поручил разобраться в вопросе.

    «И Одинцово прозвучало, и Волоколамск, и Шатура. Обратите внимание, пожалуйста, на госпитализацию», — призвал он.

    Вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов пояснил, что в случае с госпитализацией речь идет о пневмонии и COVID-19, так как на этой стадии еще нет результатов ПЦР-тестов.

    «То есть есть только в отношении части, кто на амбулаторном поликлиническом звене мониторился в домашних условиях. Мы, например, знаем, что есть анализы ПЦР. А так, конечно, мы смотрим на общую госпитализацию и COVID-19, и пневномии», — отметил вице-губернатор.

    Габдрахманов подчеркнул, что Стригункова именно поэтому обратила внимание глав муниципалитетов на увеличение количества госпитализаций.

    За последние сутки подмосковные врачи выявили 209 случаев COVID-19. Всего за время распространения инфекции в регионе выявили 73 380 случаев заражения коронавирусом. Медики смогли поставить на ноги уже 56 077 пациентов. Скончался после заболевания 1331 человек.

    Новости SMI.FM