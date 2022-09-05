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05 сентября 2022, 11:04

Выездная вакцинация от гриппа началась в Подмосковье

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Мобильные комплексы вакцинации от гриппа заработали в Подмосковье. Их разместили рядом с вокзалами, торговыми центрами и платформами электричек, чтобы жители могли поставить прививку, не потратив много времени.

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Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что это удобный формат для пациентов.

Мы понимаем, что не всем удобно идти в поликлинику, чтобы сделать прививку

Светлана Стригункова.

Чтобы упростить вакцинацию, передвижные комплексы устанавливают в самых массовых местах.

По словам Стригунковой, прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже свыше 140 тысяч человек. Из них 16 тысяч — дети.

Для вакцинации в передвижном комплексе с собой потребуется взять паспорт и полис ОМС.

Сначала врач проведет осмотр и, если не выявит противопоказаний, сделает прививку. Узнать все графики и адреса работы передвижных комплексов можно на сайте privivka.mz.mosreg.ru.

Ранее стало известно, что в Одинцове появился медицинский вуз при МГИМО. Его открыли по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Грипп

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