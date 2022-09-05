Подмосковье 05 сентября 2022, 11:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Выездная вакцинация от гриппа началась в Подмосковье

Читать 360tv в

Мобильные комплексы вакцинации от гриппа заработали в Подмосковье. Их разместили рядом с вокзалами, торговыми центрами и платформами электричек, чтобы жители могли поставить прививку, не потратив много времени.

Реклама

Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что это удобный формат для пациентов.

Мы понимаем, что не всем удобно идти в поликлинику, чтобы сделать прививку Светлана Стригункова.

Чтобы упростить вакцинацию, передвижные комплексы устанавливают в самых массовых местах.

По словам Стригунковой, прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже свыше 140 тысяч человек. Из них 16 тысяч — дети.

Для вакцинации в передвижном комплексе с собой потребуется взять паспорт и полис ОМС.

Сначала врач проведет осмотр и, если не выявит противопоказаний, сделает прививку. Узнать все графики и адреса работы передвижных комплексов можно на сайте privivka.mz.mosreg.ru.

Ранее стало известно, что в Одинцове появился медицинский вуз при МГИМО. Его открыли по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

0 0 0 0 0 0