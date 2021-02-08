Пункт вакцинации от коронавируса откроют в МФЦ Реутова

Теперь прививки от коронавируса жителям Реутова будут делать и в многофункциональном центре «Мои документы». Кроме этой точки, в городском округе еще пять пунктов вакцинации.

Об этом рассказал глава муниципалитета Станислав Каторов. Он напомнил, что прививки делают в двух поликлиниках, а также в двух торговых центрах и в клубах «Активного долголетия».

Учитывая потребности в прививках, в четверг дополнительно открываем для всех желающих пункт вакцинации в помещении МФЦ на улице Победы, в доме № 7 Станислав Каторов.

По его словам, на сегодняшний день в Реутове сделали более 1,8 тысячи прививок. Причем 300 человек уже прошли второй этап вакцинации.

«А все дополнительные точки, которые уже работают в торговых центрах для удобства и экономии времени наших жителей, у нас пользуются популярностью. Лично убедился в их безопасности и качестве организации», — добавил Каторов.

Как попасть на процедуру?

Прививочный пункт в МФЦ будет работать по предварительной записи. Она уже доступна на стойке дежурного администратора.

По словам Станислава Каторова, 11 февраля на процедуру в МФЦ можно будет попасть с 15:00 до 17:00. Анкеты выдадут в кабинете 117.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.