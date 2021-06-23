«Осознаем ответственность». О вакцинации сотрудников рассказали в «Мособлэнерго»
В «Мособлэнерго» рассказали, что компания приступила к исполнению поручения о вакцинации сотрудников. До 15 августа два укола от коронавируса сделает не меньше 60% коллектива.
Это сделают в рамках постановлений губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главного санитарного врача региона.
Первым компонентом вакцины сотрудников необходимо будет привить до 15 июля. Вторым — до 15 августа.
Охват должен достичь не менее 60%, напомнил исполняющий обязанности гендиректора «Мособлэнерго» Дмитрий Якубов.
„Мособлэнерго“ осознает свою корпоративную социальную ответственность. И в тех районах, где компания осуществляет деятельность, мы обязаны быть частью общества, положительно влиять на процессы в Подмосковье
Он добавил, что здоровье работников и жителей Подмосковья — это безусловный приоритет для компании.
«Работа по вакцинации является не только прямым оказанием действия со стороны правительства, но и нашим проявлением заботы о собственном здоровье, здоровье близких нам людей», — подытожил Якубов.
В Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Регион приблизился к пиковым значениям второй волны по числу госпитализаций.