Введения новых ограничений в Московской области не планируется. Все благодаря вакцинации. Подмосковные школьники начнут учебный год за партами, а их родители смогут выйти на работу. Об этом в интервью программе «Вести» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что полностью коронавирус еще не побежден, а значит жителям необходимо соблюдать масочный режим и защищать себя от заражения.

Андрей Воробьев сообщил, что каждый день, на прививки от коронавируса приходят по 50 тысяч человек.

«Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал. Мы, конечно, просим людей находиться в масках и соблюдать все стандарты безопасности в общественном транспорте. Я вижу активную выписку у нас на этой неделе. У нас ситуация стабилизировалась», — рассказал он об обстановке в Подмосковье.

При этом губернатор отметил, что угрозу не стоит недооценивать и отнестись к действующим санитарным требованиям надо серьезно. Отвечая на вопрос о будущем учебном году Андрей Воробьев подчеркнул, что школьники смогут вернуться к нормальному, обычному формату учебы.

«То, как сегодня идет вакцинация, позволяет рассчитывать на то, что наши дети пойдут в школу, а мы пойдем на работу совершенно спокойно, без каких-либо угроз», — пояснил он.

Глава Подмосковья отметил, что перебоев с вакцинами в регионе нет. Каждый день на процедуру записывается почти по 100 тысяч человек.

«Если какие-то очереди где-то и есть, то это лишь подтверждает высокий спрос», — отметил Андрей Воробьев. Он пояснил, что для удобства жителей привочные пункты разворачивают в людных местах.

«Мы видим, как работает каждая точка и там, где недостаточно людей, мы их перевозим в другое место, потому что ресурсы тоже ограничены, врачи и медсестры задействованы», — пояснил он.

Мобильные медицинские пункты для вакцинации жителей от коронавируса появились в 10 парках и двух музеях Московской области. Прийти туда можно в любой день без записи.

Прививка доступна любому жителю Московской области старше 18 лет. В регионе доступны все зарегистрированные в России препараты. Вакцинация абсолютно бесплатна. Записаться можно через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону 122, в МФЦ и клубах «Активное долголетие». Удобный пункт можно выбрать на интерактивной карте.