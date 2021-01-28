Андрей Воробьев рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в Подмосковье

В Подмосковье началась активная фаза вакцинации. Выбрать удобный прививочный пункт помогает интерактивная карта. Глава региона сообщил, что создать для жителей комфортные условия процедуры — одна из приоритетных задач.

Ключевое — это массовая вакцинация. И мы получаем вакцины, работаем над тем, чтобы было все быстро, безопасно, с соблюдением стандартов. Это приоритет сейчас — об этом говорил президент Андрей Воробьев.

И, по его словам, важно сделать акцент на старшем поколении. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что среди вакцинированных уже 38% пенсионеров.

«Мы на сегодняшний день вакцинировали 70 тысяч человек. Наращиваем темп. В конце декабря было 500–700 прививок в день, а вчера — 7,2 тысячи. Жители с удовольствием идут, это особенно видно в торговых центрах», — отметила она.

По словам Стригунковой, главы городских округов помогают оповещать сотрудников предприятий о возможности пройти вакцинацию. И получают большой отклик.

«Спасибо всем нашим жителям, что доверили себя вакцине и чувствуют себя хорошо в абсолютном большинстве», — добавил Воробьев.

Во время второй волны коронавируса Подмосковье развернуло около 20 тысяч коек. Но теперь еженедельно стационары будут возвращаться к плановой работе.

Сейчас мы приступили к сворачиваю коек. Все оборудование, которое было закуплено, а это ИВЛ, койки, МРТ, КТ, — все оно пойдет в работу, в наши госпитали Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев добавил, что из-за улучшения эпидемической обстановки в Подмосковье снимают ограничения, но важно не расслабляться.

«И маски, и дезинфекция рук — это имеет большое значение. Поэтому мы просим жителей понимать это, беречь себя, своих близких. Особенно в местах скопления», — сказал Воробьев.

Благодарность врачам

За все время пандемии к борьбе с коронавирусом привлекли 31 тысячу врачей и среднего медицинского персонала.

«Делали, безусловно, федеральные и региональные выплаты. Но ключевое — это не выплаты, а профессионализм наших врачей, которые лечили больных. Болезнь протекает весьма сложно. И есть критические ситуации, когда врач лечит добром словом, и это дает результат», — подчеркнул губернатор.

В режиме видеосвязи он пообщался с акушером Станиславом Крупновым, который несколько месяцев проработал в красной зоне Саввинского роддома Балашихи.

Я хочу поблагодарить вас и в вашем лице всех, кто лечил, спасал и продолжает это делать. Я уверен, что сейчас наши врачи — универсалы. Где-то и инфекционисты, и реаниматологи Андрей Воробьев.

Станислав Крупнов рассказал, что пациентов с коронавирусом осталось уже очень мало. Учреждение возвращается к плановой работе.

«С нетерпением ждем вступления в свою основную должность — работать акушерами. Будем уже исполнять свое призвание, заниматься родовспоможением. Рады, что перепрофилируют обратно», — поделился он.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что важно сохранять качественную помощь по всем направлениям — от хирургии и кардиологии до педиатрии и родов.