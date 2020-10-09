В московской области активно проходит вакцинация от гриппа. Для удобства прививку можно сделать на предприятиях. Также с конца ноября может начаться массовая вакцинация от коронавируса. Об этом рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Пока жители Подмосковья активно делают прививки от гриппа. По словам министра, раньше родители неохотно прививали своих детей. Но в этом году специалисты усердно стараются развенчать все мифы об опасности этой процедуры.

«Вакцины у нас три вида, они абсолютно безвредные. Их можно делать и взрослым, и детям. Они разные, конечно. Активность жителей у нас большая по сравнению с прошлым годом», — рассказала Стригункова.

По поручению президента, регион должен увеличить охват вакцинации от гриппа до 60%. На сегодняшний день вакцинацию прошли полтора миллиона, это на 35% больше от плановых заданий.

В этом году акцент сделан на выезд мобильных бригад на предприятия. Чтобы те, кто не успевает заглянуть в поликлинику, успели вовремя сделать прививку.

«Наш основной посыл, что мы выходим на предприятия. Мы хотели сначала начать с предприятий больше 500 сотрудников, потом опустились до 200, сейчас мы в принципе все границы убрали. Если предприятие готово своих сотрудников обеспечить вакцинацией, мы все делаем бесплатно», — объяснила глава министерства.

Перед вакцинацией сотрудника обязательно осматривает врач — для процедуры нужна только справка и полис.

Также Стригункова рассказала, как обстоят дела с антителами к коронавирусу. Данных еще слишком мало, а еще отсутствуют конкретные факты о том, может ли переболевший человек заразиться повторно.

«В любом случае, прививаться надо будет. Сейчас очень много скептиков по поводу этой вакцины. Обсуждается это массово и широко. Но, тем не менее, вакцинироваться, конечно, надо. Если нет противопоказания, выработка антител, конечно, будет», — сообщила министр.

Пока в регионе нет массовой вакцинации от COVID-19. Она может начаться в конце ноября.

«Во-первых, проходят постклинические испытания. Проходят добровольцы в институтах при производителях. Они делают опытные эксперименты: насколько эта вакцина эффективна», — пояснила министр.

Оно отметила, что уже есть данные об эффективности этой вакцины. От нее вырабатываются антитела, которые позволят человеку не заболеть в дальнейшем. Но, чтобы начать вакцинацию, этот препарат нужно произвести в нужном количестве.

«Поэтому Минздравом России делается все необходимое, чтобы расширить эти площадки для производства. Мы так ожидаем, что с середины октября, может быть, небольшие поставки начнутся. А основная массовая вакцинация где-то в конце ноября начнется», — сообщила Стригункова.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья заявила о наступлении второй волны коронавируса.