Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться в ноябре — Стригункова
Пока жители Подмосковья активно делают прививки от гриппа. По словам министра, раньше родители неохотно прививали своих детей. Но в этом году специалисты усердно стараются развенчать все мифы об опасности этой процедуры.
«Вакцины у нас три вида, они абсолютно безвредные. Их можно делать и взрослым, и детям. Они разные, конечно. Активность жителей у нас большая по сравнению с прошлым годом», — рассказала Стригункова.
По поручению президента, регион должен увеличить охват вакцинации от гриппа до 60%. На сегодняшний день вакцинацию прошли полтора миллиона, это на 35% больше от плановых заданий.
В этом году акцент сделан на выезд мобильных бригад на предприятия. Чтобы те, кто не успевает заглянуть в поликлинику, успели вовремя сделать прививку.
«Наш основной посыл, что мы выходим на предприятия. Мы хотели сначала начать с предприятий больше 500 сотрудников, потом опустились до 200, сейчас мы в принципе все границы убрали. Если предприятие готово своих сотрудников обеспечить вакцинацией, мы все делаем бесплатно», — объяснила глава министерства.
Перед вакцинацией сотрудника обязательно осматривает врач — для процедуры нужна только справка и полис.
Также Стригункова рассказала, как обстоят дела с антителами к коронавирусу. Данных еще слишком мало, а еще отсутствуют конкретные факты о том, может ли переболевший человек заразиться повторно.
«В любом случае, прививаться надо будет. Сейчас очень много скептиков по поводу этой вакцины. Обсуждается это массово и широко. Но, тем не менее, вакцинироваться, конечно, надо. Если нет противопоказания, выработка антител, конечно, будет», — сообщила министр.
Пока в регионе нет массовой вакцинации от COVID-19. Она может начаться в конце ноября.
«Во-первых, проходят постклинические испытания. Проходят добровольцы в институтах при производителях. Они делают опытные эксперименты: насколько эта вакцина эффективна», — пояснила министр.
Оно отметила, что уже есть данные об эффективности этой вакцины. От нее вырабатываются антитела, которые позволят человеку не заболеть в дальнейшем. Но, чтобы начать вакцинацию, этот препарат нужно произвести в нужном количестве.
«Поэтому Минздравом России делается все необходимое, чтобы расширить эти площадки для производства. Мы так ожидаем, что с середины октября, может быть, небольшие поставки начнутся. А основная массовая вакцинация где-то в конце ноября начнется», — сообщила Стригункова.
Ранее министр здравоохранения Подмосковья заявила о наступлении второй волны коронавируса.