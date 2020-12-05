Вакцинация от коронавируса в Дзержинском начнется в понедельник

В подмосковном Дзержинском с 7 декабря стартует масштабная бесплатная вакцинация от COVID-19. Об этом сообщила глава городского округа Людмила Иванова в соцсети «ВКонтакте».

Вакцинироваться могут желающие в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний и с отсутствием антител к коронавирусу. Вакцинация будет проходить в два этапа. Период между уколами — 21 день.

«Прививочная кампания пройдет в Дзержинской городской больнице. Процедурный кабинет № 104. Здесь установлены специальные холодильные камеры для хранения вакцины», — сообщила она.

Для того, чтобы записаться на вакцинацию, нужно прийти на прием к терапевту. После осмотра он направит на анализ на наличие антител к коронавирусу. После получения результатов врач даст заключение и направление на прививку.