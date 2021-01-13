Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли почти 600 жителей Балашихи

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Еще 950 жителей округа сделали первый из двух уколов. Впереди у них второй этап вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Балашихи.

В пять городских поликлиник поставили 1,5 тысячи доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» и начали завозить препарат «ЭпиВакКорона». В кабинетах подготовили морозильные камеры для их хранения.

Они удерживают температуру не выше -18 градусов, подчеркнула исполняющая обязанности заведующей поликлиникой № 1 Елена Шинкаренко.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

А если что-то случается с электричеством, есть резервная морозильная камера, специальные аппараты-генераторы. И мы подключаем их на нужный период для того, чтобы не произошла разморозка вакцины Елена Шинкаренко.

Сделать прививку жители могут в поликлиниках № 1, 2, 5, 6, 11. Вакцинация добровольная и бесплатная. Ее проводят по полису ОМС. Однако есть противопоказания. Например, для беременных, кормящих матерей, аллергиков, людей с острыми хроническими заболеваниями.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Перед процедурой пациентов осмотрят врачи, чтобы исключить противопоказания. По словам Елены Шинкаренко, жители стали ответственнее относиться к вакцинации от коронавируса.

После прививки пациенты находятся под наблюдением врачей в течение 30 минут — этого периода достаточно, чтобы исключить нежелательные реакции на компоненты вакцины.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Ранее стало известно, что число привитых препаратом «Спутник V» жителей Подмосковья приблизилось к 20 тысячам.