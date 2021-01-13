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    13 января 2021, 18:20

    Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли почти 600 жителей Балашихи

    Анастасия Аброськина

    Полную вакцинацию от коронавируса прошли почти 600 жителей Балашихи. Как и положено, прививку сделали в два этапа с разницей в 21 день. Попасть на эту процедуру можно в пяти местных поликлиниках.
    Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли почти 600 жителей Балашихи | Изображение 1
    Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Еще 950 жителей округа сделали первый из двух уколов. Впереди у них второй этап вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Балашихи.

    В пять городских поликлиник поставили 1,5 тысячи доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» и начали завозить препарат «ЭпиВакКорона». В кабинетах подготовили морозильные камеры для их хранения.

    Они удерживают температуру не выше -18 градусов, подчеркнула исполняющая обязанности заведующей поликлиникой № 1 Елена Шинкаренко.

    Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли почти 600 жителей Балашихи | Изображение 2
    Источник фото: Евгений Гибадуллин

    А если что-то случается с электричеством, есть резервная морозильная камера, специальные аппараты-генераторы. И мы подключаем их на нужный период для того, чтобы не произошла разморозка вакцины

    Елена Шинкаренко.

    Сделать прививку жители могут в поликлиниках № 1,  2, 5,  6, 11. Вакцинация добровольная и бесплатная. Ее проводят по полису ОМС. Однако есть противопоказания. Например, для беременных, кормящих матерей, аллергиков, людей с острыми хроническими заболеваниями.

    Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли почти 600 жителей Балашихи | Изображение 3
    Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Перед процедурой пациентов осмотрят врачи, чтобы исключить противопоказания. По словам Елены Шинкаренко, жители стали ответственнее относиться к вакцинации от коронавируса.

    После прививки пациенты находятся под наблюдением врачей в течение 30 минут — этого периода достаточно, чтобы исключить нежелательные реакции на компоненты вакцины.

    Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли почти 600 жителей Балашихи | Изображение 4
    Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Ранее стало известно, что число привитых препаратом «Спутник V» жителей Подмосковья приблизилось к 20 тысячам.