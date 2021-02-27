Вакцинация от коронавируса пройдет в торговом центре Домодедова

В эту субботу, 27 февраля, жители Домодедова смогут сделать прививку от коронавируса в торговом центре «Квартал». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«В торговом центре „Квартал“ в эту субботу с 15:00 до 18:00 пройдет вакцинация от коронавируса лиц старше 18 лет. Всем желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для получения прививки тест на наличие антител не требуется.

По данным на 26 февраля, в Подмосковье прививку сделали уже свыше 250 тысяч человек. Это бесплатная процедура, а записаться можно через сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова ранее сообщила, что в регионе открыли уже более 200 пунктов вакцинации.

Тем не менее у препарата есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в стране будут наращиваться.