Вакцинация от коронавируса продолжится в Подмосковье в новогодние праздники

Привиться может любой желающий в возрасте от 18 лет. Бесплатная вакцинация проводится российским двухкомпонентным препаратом «Спутник V». С помощью него в организме вырабатываются антитела к коронавирусу.

В приоритете на вакцинацию стоят врачи, учителя, сотрудники ЖКХ, МФЦ и общественного транспорта. Перед прививкой врач осматривает пациента, после вакцинации в течение трех дней нужно уменьшить физические нагрузки и не употреблять алкоголь. Повторная вакцинация проходит ровно через три недели.

Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги». Однако существует ряд противопоказаний для нее: тяжелые аллергические реакции на какие-либо вакцины, острые симптомы ОРВИ, обострение хронических болезней, беременность и период грудного вскармливания.

В конце декабря в Подмосковье началась вакцинация пожилых людей от коронавируса. Теперь прививки могут сделать жители региона старше 60 лет.