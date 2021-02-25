Вакцинация от коронавируса набрала темп в Подмосковье: прививки ежедневно делают 10 тысяч людей

В Московской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. За один день врачи делают более 10 тысяч прививок. Губернатор Андрей Воробьев рассказал в интервью Сергею Минаеву на «360» о том, сколько человек получат вакцину по плану.

Сделать прививку может каждый житель региона бесплатно — по полису ОМС. С начала вакцинации от коронавируса в Подмосковье привили более 246 тысяч человек.

«Чем дальше, тем больше. У нас сейчас записаны 100 тысяч человек, в день мы делаем 10–12 тысяч прививок. Максимально удобно стараемся это делать, добровольно. Потому что были те, кто бросал в нас камень, — мол, зачем вы принуждаете. Мы никого не принуждаем, но тому, кто может себе позволить по состоянию здоровья, мы, конечно, рекомендуем. Мы видим, что происходит в Европе», — сказал Андрей Воробьев.

Сейчас в области открыты более 200 пунктов вакцинации. Задача на ближайшее будущее — привить от коронавируса 50% населения региона. По времени на это может уйти меньше года.

«Мы должны привить 3–3,5 миллиона человек. В феврале мы уже 200–250 [тысяч] сделаем. Получается, если не 10 месяцев, то около того», — отметил губернатор.

Записаться на прививку от коронавируса можно на сайте госуслуг, в офисах многофункциональных центров или по телефону 122. Для вакцинации используют «Спутник V». Препарат прошел все испытания и регулярно поставляется в Московскую область. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте.