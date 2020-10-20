Почти 2 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа

Прививку от гриппа сделали уже около двух миллионов жителей Подмосковья. Это порядка 45% годового плана, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Всего в Московской области планируют вакцинировать почти 4,5 миллиона человек. Прививки делают бесплатно.

Сейчас вакцинация — единственный надежный способ защитить себя от гриппа и возможных осложнений Светлана Стригункова.

Массово прививать жителей начали 7 сентября. Используют три проверенные отечественные вакцины: «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

Прививку делают по месту работы, учебы, в поликлиниках или мобильных комплексах. Записаться можно через портал госуслуг Подмосковья или кол-центр губернатора по телефону 8 (800) 550-50-30. С собой понадобятся полис ОМС и паспорт.

В подмосковном Министерстве здравоохранения запустили сайт, посвященный вакцинации от гриппа.