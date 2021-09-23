Чтобы иммунитет мог лучше справляться с различными заболеваниями, необходимо вакцинироваться. Особенно важно это для пожилых людей, ведь с возрастом защитные барьеры организма постепенно ослабевают.

Об этом в эфире «360» рассказал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус, который много лет был соведущим Елены Малышевой.

«Для людей серебряного возраста очень важны прививки от опоясывающего герпеса, от пневмококка, менингококка. Потому что, когда иммунитет становится менее активным, как люди говорят в простонародье — слабым, надо ему помочь. Поэтому вакцинация исключительно важна», — подчеркнул он.

При этом внимательно относиться к своему иммунитету важно в любом возрасте. Для этого достаточно соблюдать три простых правила. Во-первых, высыпаться и не нарушать режим. В период с 23:00 до 03:00 иммунные клетки организма восстанавливаются, и если не спать в это время, с каждым днем они будут выполнять свои функции все хуже.

Во-вторых, важно правильно питаться. Чтобы работать, иммунитету нужны белковая пища, железо и микроэлементы. И в-третьих, важно делать профилактические прививки. Ведь именно вакцинация помогла людям победить некоторые болезни, а также практически перестать заражаться корью, краснухой и коклюшем.