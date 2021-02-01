Вакцинация и диспансеризация жителей выйдут на первый план в медицине Подмосковья

Спасибо нашим врачам: мы видим заметное улучшение ситуации с ковидом. Врачи и средний медицинский персонал, а это более 30 тысяч человек, проделали очень большую и напряженную работу Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья заметил, что с помощью регионального бюджета и федерального центра область была обеспечена большими ресурсами для борьбы с пандемией. Сейчас идет поэтапное сворачивание коек. Главная текущая цель — приступить к высококачественному оказанию плановой помощи. На первый план выйдет диспансеризация. Также приоритетом является вакцинация населения от коронавируса.

«Задача — в 2021 году заметные перемены обеспечить в системе здравоохранения», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, оценка качества этой сферы постепенно улучшается. Он выразил надежду, что такая тенденция будет наблюдаться и дальше.

«Конечно, особая нагрузка — это первичное звено. И сложности вызывают отдаленные территории. Здесь во главе с нашим институтом МОНИКИ мы предусмотрели активное внедрение телемедицины. Чтобы компетентные и опытные врачи могли давать правильный анализ, диагноз для дальнейшего лечения», — отметил губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что Подмосковье стало регионом с самым высоким приростом рождаемости по стране. За прошлый год в Московской области родились более 78 тысяч детей.