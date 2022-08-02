Вакцинация детей от менингококка началась в больнице в Люберцах

Люберецкая областная больница начала вакцинацию детей от менингококковой инфекции. Это заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, которое тяжело проходит в раннем возрасте. Его случаи участились в Подмосковье.

Заведующая детским поликлиническим отделением больницы Ирина Козлова рассказала, что прививка особенно актуальна для тех детей, которые посещают детский сад или школу.

«Противопоказанием для вакцинации являются острые — простудные и вирусные заболевания — а также обострение хронических заболеваний», — подчеркнула врач.

Дети легко переносят вакцинацию, единственное возможное осложнение — покраснение и болезненность в месте инъекции. Сделать прививку можно в отделениях областной больницы Люберец с 08:00 до 16:00.

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